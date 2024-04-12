Родителям пропавших в Уфе подростков оказывают психологическую помощь

15:08, 12 апр 2024

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин сообщил в соцсетях, что команда психотерапевтов находится в штабе по поиску подростков, которые 30 марта ушли в лес и не вернулись домой.

Специалисты применяют элементы краткосрочной психотерапии, помогая семьям и волонтерам справиться с тревогой и отчаянием в эти тяжелые дни. Их присутствие на месте событий позволяет обеспечить незамедлительную поддержку близким пропавших детей.

Поиски подростков ведутся с момента их исчезновения. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные ими рюкзаки, а 2 апреля во время работ был найден сапог, предположительно принадлежащий одному из пропавших мальчиков. Глава Башкирии Радий Хабиров лично взял дело под свой контроль, поручив продолжать активные поиски. Жителей Уфы также предупредили о беспилотниках, задействованных в этой операции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети