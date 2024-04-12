В Абзелиловском районе Башкирии в результате ДТП погибли водитель и два пассажира
21:19, 12 апр 2024
Сегодня вечером на 2-м километре автодороги Красная Башкирия – Покровка произошло трагическое ДТП, унесшее жизни трех человек.
Около 18:30 водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь по трассе, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть водителя и двух его пассажиров. К сожалению, травмы, полученные в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью.
Для выяснения всех обстоятельств и деталей происшествия на место трагедии выехал врио начальника УГИБДД МВД по РБ подполковник полиции Олег Дмитриев, а также сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по РБ.
В настоящее время ведутся следственные работы, направленные на установление точной причины ДТП.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГИБДД по РБ
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