В Абзелиловском районе Башкирии в результате ДТП погибли водитель и два пассажира

21:19, 12 апр 2024

Сегодня вечером на 2-м километре автодороги Красная Башкирия – Покровка произошло трагическое ДТП, унесшее жизни трех человек.

Около 18:30 водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь по трассе, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть водителя и двух его пассажиров. К сожалению, травмы, полученные в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью.

Для выяснения всех обстоятельств и деталей происшествия на место трагедии выехал врио начальника УГИБДД МВД по РБ подполковник полиции Олег Дмитриев, а также сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по РБ.

В настоящее время ведутся следственные работы, направленные на установление точной причины ДТП.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ