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В Уфе массово останавливают автомобили у аграрного университета и возле ТЦ

В Уфе массово останавливают автомобили у аграрного университета и возле ТЦ

21:41, 12 апр 2024

Уфимские правоохранители устроили неожиданные облавы в центре города. Как сообщают очевидцы, сотрудники полиции и спецназа останавливают и досматривают все подозрительные машины, уделяя особое внимание водителям и пассажирам азиатской внешности.

Согласно данным, рейды проходят на улицах в районе Аграрного университета, а также возле популярных торговых центров "Мир" и "Семья". Правоохранители тщательно обследуют автомобили, заставляя водителей снимать тонировку и предъявлять документы. Пользователи социальных сетей сообщают о жестких задержаниях некоторых граждан.

По словам очевидцев, большое количество бойцов спецназа собралось возле отдела полиции №7, куда, вероятно, свозят всех задержанных. Причины таких масштабных проверок пока остаются неизвестными. Представители УМВД по Республике Башкортостан пока не предоставили официальных комментариев по данному инциденту.

Отметим, что похожие задержания мигрантов уже происходили в Уфе в конце марта на рынке в Затоне. Тогда предполагалось, что эти действия могли быть связаны с расследованием недавнего теракта в "Крокус Сити Холле" под Москвой. Однако, пока неясно, имеют ли нынешние рейды в центре Уфы какое-либо отношение к тем событиям.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: БашДТП
Теги: Уфа
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