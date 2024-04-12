Родители двух пропавших в Уфе мальчиков опознали найденный в реке сапог
22:40, 12 апр 2024
Уже две недели продолжаются поиски 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова, бесследно исчезнувших 30 марта на берегу реки Белой. К поискам подключены все силы: от сотрудников полиции и спасателей до волонтеров отряда «Лиза Алерт» и неравнодушных горожан.
С момента трагедии водолазы тщательно прочесывали дно реки в предполагаемом месте пропажи, бороздили акваторию Белой на катере и судне на воздушной подушке, а с высоты птичьего полета за ходом поисков следили спасатели на вертолете и беспилотниках.
Следственный комитет Башкирии, не исключая различных версий происшествия, возбудил уголовное дело. 31 марта в районе 6-й пристани были обнаружены рюкзаки, принадлежавшие пропавшим подросткам.
Основной версией следствия остается несчастный случай на воде — утопление. Косвенным подтверждением этому служит находка на берегу: 2 апреля спасатели обнаружили синий резиновый сапог, который, предположительно, мог принадлежать одному из мальчиков.
Как сообщает источник «КП-Уфа», родители опознали сапог, однако точной информации о его владельце нет.
Поиски подростков ведутся круглосуточно. Оперативный штаб, руководящий ходом поисковых работ, с недавних пор располагается по новому адресу.