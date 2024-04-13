В Башкирии в жесткой аварии погибла управлявшая автомобилем 62-летняя пенсионерка

17:17, 13 апр 2024

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Башкирии в субботу, 13 апреля произошла смертельная авария. Согласно предварительным данным полиции, около полудня на 9-м километре дороги Петровское-Гумерово, недалеко от села Васильевка, 62-летняя женщина, находившаяся за рулем Renault Sandero, потеряла управление и съехала с трассы. В результате этого ее автомобиль перевернулся. К сожалению, пострадавшая скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи, которую вызвали другие участники дорожного движения.

К слову, данная трагедия стала не первым смертельным ДТП в Башкирии за последние несколько дней. Так, накануне, 12 апреля, в Абзелиловском районе республики на 2-м километре трассы Красная Башкирия-Покровка произошло аналогичное происшествие. На этот раз вылетел с дороги в кювет и опрокинулся Hyundai Accent. В результате аварии 74-летняя пенсионерка-водитель и два ее пассажира скончались непосредственно на месте трагедии.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГИБДД по РБ