Волонтёры просят эхолот и моторную лодку для поиска пропавших в Уфе детей

11:54, 14 апр 2024

Уже две недели весь Башкортостан напряжённо следит за развитием ситуации, связанной с безвестным исчезновением двух 14-летних подростков. В мартовский день оба мальчика бесследно пропали из лагеря «Чайка» на берегу реки Белой. С того момента поисковая операция, организованная волонтёрским отрядом «Лиза Алерт», не прекращается ни на минуту.

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Для успешного обнаружения пропавших подростков поисковикам необходимы особые технические средства, такие как эхолоты с функцией 3D-картографирования от производителей Garmin и Lowrance, а также моторные лодки длиной не менее 3,4 метров. Уфимцев, имеющих подобное оборудование, просят связаться с координаторами операции — Еленой и Анастасией.

Стоит отметить, что географическая зона поисков постоянно расширяется — теперь она охватывает территорию до самого Благовещенска. В операции задействованы не только наземные силы, но и беспилотные летательные аппараты МВД Республики Башкортостан, которые ведут тщательное обследование береговой линии. Кроме того, поисковики «Лизы Алерт» проверяют каждый плавающий в реке обломок, надеясь обнаружить хоть какие-то следы пропавших мальчиков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети