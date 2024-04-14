В Башкирии двоих мальчишек обнаружили в воде городского пруда

13:39, 14 апр 2024

В минувшую пятницу, 13 апреля, трое несовершеннолетних жителей города Белорецка вышли на тонкий лед пруда, проигнорировав предупреждения властей о крайней опасности таких прогулок. Их легкомысленное поведение чуть не привело к трагедии, которую предотвратил прохожий, рискнувший собственной жизнью, чтобы спасти попавших в беду подростков.

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По словам исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, компания детей отошла от берега почти на 200 метров, когда один из них неожиданно провалился под лед. Его друг, не раздумывая, бросился на помощь, но и сам оказался в ледяной воде. К счастью, в этот момент по берегу прогуливалась пара, которая тут же вызвала экстренные службы и сама кинулась на выручку тонущим мальчикам.

Рискуя собственной жизнью, молодой человек из пары ползком по хрупкому льду добрался до детей и удерживал их за руки до прибытия спасателей, при этом сам оказавшись по пояс в воде. Работники Госкомитета по ЧС оперативно эвакуировали всех троих и передали медикам. Сообщается, что третьему ребенку удалось самостоятельно выбраться на берег.

Комментируя это происшествие, Кирилл Первов вновь предостерег жителей республики от опасных прогулок по льду, призвав родителей тщательно разъяснять своим детям риски подобного поведения.

«Сейчас выход на лед крайне опасен! Не стоит рисковать своей жизнью!» — подчеркнул он.

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/pervov_ks