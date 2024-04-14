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В Башкирии спасли четырех рыбаков оказавшихся на дрейфующей льдине - видео

В Башкирии спасли четырех рыбаков оказавшихся на дрейфующей льдине - видео

14:09, 14 апр 2024

Вчера на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе Башкирии спасатели эвакуировали со льдины четверых рыбаков.

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о происшествии на водоеме. Из-за таяния льда от берега отошла большая льдина, на которой застряли несколько рыбаков. Оказавшись в ледяном плену, они не смогли самостоятельно добраться до берега и были вынуждены обратиться за помощью по номеру 112.
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На место происшествия тут же выехали спасатели. Используя специальную спасательную доску, они эвакуировали мужчин с дрейфующей льдины. Благодаря слаженным действиям и профессионализму спасателей все четверо рыбаков были доставлены на берег в целости и сохранности.

Спасатели напоминают:

  • Выход на лед в весеннее время крайне опасен.
  • Перед рыбалкой необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и состоянием льда.
  • Не стоит рисковать своей жизнью, если лед кажется ненадежным.
  • В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: происшествия спасение Туймазинский район
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