В Башкирии спасли четырех рыбаков оказавшихся на дрейфующей льдине - видео
14:09, 14 апр 2024
Вчера на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе Башкирии спасатели эвакуировали со льдины четверых рыбаков.
Как сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о происшествии на водоеме. Из-за таяния льда от берега отошла большая льдина, на которой застряли несколько рыбаков. Оказавшись в ледяном плену, они не смогли самостоятельно добраться до берега и были вынуждены обратиться за помощью по номеру 112.
На место происшествия тут же выехали спасатели. Используя специальную спасательную доску, они эвакуировали мужчин с дрейфующей льдины. Благодаря слаженным действиям и профессионализму спасателей все четверо рыбаков были доставлены на берег в целости и сохранности.
Спасатели напоминают:
- Выход на лед в весеннее время крайне опасен.
- Перед рыбалкой необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и состоянием льда.
- Не стоит рисковать своей жизнью, если лед кажется ненадежным.
- В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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