В Уфе подвели итоги 16-го дня поисков двух пропавших мальчиков

20:03, 14 апр 2024

В Уфе уже 16 дней ведутся поиски двух 13-летних школьников, Павла Паличева и Дамира Адигамова, которые бесследно исчезли 30 марта.

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Подростки, отправившись на прогулку в направлении оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева, не вернулись домой. Родителям они сообщили, что планируют просто погулять в окрестностях. Позже в лесу, недалеко от 6-й пристани Уфы, были найдены их рюкзаки.

Спасатели Управления гражданской защиты и Республиканской службы спасения исследовали 31 километр береговой линии реки, обследуя места скопления мусора и топляка в надежде найти хоть какие-то зацепки. Волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт» также включились в процесс, ведя наблюдение за акваторией с помощью оптики.

Однако пока все усилия не увенчались успехом — Павел и Дамир до сих пор не найдены. Родители ребят, родственники и друзья находятся в состоянии сильного беспокойства и надеются, что поиски в конечном итоге приведут к благополучному исходу. Местные власти также подключились к расследованию, заверяя, что приложат все возможные усилия для установления местонахождения пропавших подростков.

Автор: Алия Карачурина