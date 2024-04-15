Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пешеход погиб под колесами «Лады Нивы» в Ишимбайском районе Башкирии

Пешеход погиб под колесами «Лады Нивы» в Ишимбайском районе Башкирии

14:11, 15 апр 2024

Вчера вечером, 14 апреля, на 6-ом километре автодороги в направлении Ишимбай-Кинзебулатово случилось ДТП. Водитель автомобиля «Лада Нива» сбил пешехода, который, к сожалению, скончался на месте происшествия.

В Башкирии в ДТП погиб электромонтер

Читайте также:

В Башкирии в ДТП погиб электромонтер

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, инцидент произошел около 23:00. По предварительной информации, пешеход двигался в попутном направлении по проезжей части, не имея на одежде светоотражающих элементов. Это обстоятельство, по словам водителя «Нивы», стало роковым.

В настоящее время сотрудники госавтоинспекции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего ДТП. Устанавливается точная причина трагедии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия ДТП
Читайте также

В Башкирии 26-летний мужчина погиб под колесами Lada Kalina
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 26-летний мужчина погиб под колесами Lada Kalina
В Ишимбайском районе пожилой водитель насмерть сбил женщину
Происшествия в Башкирии
В Ишимбайском районе пожилой водитель насмерть сбил женщину
В Чишминском районе пешехода сбили сразу два автомобиля
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе пешехода сбили сразу два автомобиля
В Туймазинском районе Башкирии водитель "Шевроле" насмерть сбил мужчину
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе Башкирии водитель "Шевроле" насмерть сбил мужчину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok