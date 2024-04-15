Пешеход погиб под колесами «Лады Нивы» в Ишимбайском районе Башкирии

14:11, 15 апр 2024

Вчера вечером, 14 апреля, на 6-ом километре автодороги в направлении Ишимбай-Кинзебулатово случилось ДТП. Водитель автомобиля «Лада Нива» сбил пешехода, который, к сожалению, скончался на месте происшествия.

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Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, инцидент произошел около 23:00. По предварительной информации, пешеход двигался в попутном направлении по проезжей части, не имея на одежде светоотражающих элементов. Это обстоятельство, по словам водителя «Нивы», стало роковым.

В настоящее время сотрудники госавтоинспекции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего ДТП. Устанавливается точная причина трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ