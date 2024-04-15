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В Башкирии в пожаре погиб житель Мелеуза

В Башкирии в пожаре погиб житель Мелеуза

18:42, 15 апр 2024

Сегодня в Мелеузе произошло трагическое происшествие: в частном доме на улице Доковской вспыхнул пожар, унесший жизнь его владельца. По предварительной информации, мужчина не смог эвакуироваться из горящего здания.
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Как сообщили в МЧС по Башкирии, пожар вспыхнул в жилом доме площадью 100 квадратных метров. Огонь охватил вещи внутри дома на площади 5 квадратных метров. На месте трагедии продолжают работать сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Мелеуз происшествия пожар
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