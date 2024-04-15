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В Аскинском районе Башкирии загорелась мечеть

В Аскинском районе Башкирии загорелась мечеть

18:50, 15 апр 2024

15 апреля в деревне Султанбеково Аскинского района Башкирии на улице Гагарина в мечети вспыхнул пожар. К счастью, никто из людей не пострадал.

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Как только о возгорании стало известно, на место происшествия незамедлительно прибыли ДПК из Султанбековского и Урмиявозского сельских советов. Благодаря слаженным и оперативным действиям им удалось локализовать огонь и ликвидировать открытое горение.

В настоящее время причины ЧП выясняются. На месте работает дознаватель МЧС России.

Автор: Алия Карачурина
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Аскинский район происшествия пожар
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