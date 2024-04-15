В Башкирии горожанка стала жертвой нападения неадекватной женщины
19:12, 15 апр 2024
Шокирующий инцидент произошел на днях в башкирском городе Благовещенске. Неадекватная женщина дважды напала на многодетную маму на глазах ее маленьких детей.
13 апреля на улице Демьяна Бедного неизвестная без видимых причин набросилась на 32-летнюю горожанку с палкой и начала избивать ее. По словам потерпевшей, это уже второй такой случай со стороны этой женщины.
«Я не знаю, чем вызвано такое агрессивное отношение ко мне. Больше всего я боюсь за своих детей. Эта женщина может еще раз захотеть ударить меня, а попадет в них. Мне даже страшно из дома выходить», — рассказала пострадавшая изданию «Панорама».
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В этот раз заступился за женщину случайный прохожий. После инцидента она обратилась в полицию. Сотрудники МВД проводят проверку по данному факту.
Автор: Семен Подгорный
Фото: "Панорама"
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