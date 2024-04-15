Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пропала 40-летняя женщина

В Башкирии пропала 40-летняя женщина

23:41, 15 апр 2024

В минувшую субботу, 13 апреля, таинственно пропала жительница деревни Сарт-Чишма Кармаскалинского района Башкирии Реана Аиткулова.

По данным местных властей, последний раз 40-летнюю женщину видели на берегу реки Белой.

Как сообщил гражданский супруг пропавшей, именно в этом месте они расстались вечером того рокового дня. С тех пор Реана перестала выходить на связь. Поиски, которые немедленно развернули сотрудники МЧС на территории Новокиешкинского сельского поселения, пока не принесли результатов. Единственной зацепкой стал телефон женщины, обнаруженный на берегу Белой.

В Уфе подвели итоги 16-го дня поисков двух пропавших мальчиков

Читайте также:

В Уфе подвели итоги 16-го дня поисков двух пропавших мальчиков

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавое телосложение, рыжие волосы и карие глаза. В день пропажи была одета в черную кофту, светлые джинсы и черные ботинки. Местные власти уже обратились к населению с просьбой о помощи в поисках пропавшей. Любая информация о ее местонахождении может быть передана в дежурную часть отдела полиции.

Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/karmadm
Теги: Кармаскалинский район происшествия поиск
Читайте также

В селе Иглино волонтеры объявили о поисках 16-летней Снежаны Бахаревой
Происшествия в Башкирии
В селе Иглино волонтеры объявили о поисках 16-летней Снежаны Бахаревой
В Башкирии ведутся поиски пропавшей 8 марта 31-летней Сабрины Умировой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ведутся поиски пропавшей 8 марта 31-летней Сабрины Умировой
В Уфе пропала 14-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 14-летняя девушка
В Башкирии пропала 16-летняя Карина Барсукова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 16-летняя Карина Барсукова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok