В Башкирии пропала 40-летняя женщина

23:41, 15 апр 2024

В минувшую субботу, 13 апреля, таинственно пропала жительница деревни Сарт-Чишма Кармаскалинского района Башкирии Реана Аиткулова.

По данным местных властей, последний раз 40-летнюю женщину видели на берегу реки Белой.

Как сообщил гражданский супруг пропавшей, именно в этом месте они расстались вечером того рокового дня. С тех пор Реана перестала выходить на связь. Поиски, которые немедленно развернули сотрудники МЧС на территории Новокиешкинского сельского поселения, пока не принесли результатов. Единственной зацепкой стал телефон женщины, обнаруженный на берегу Белой.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавое телосложение, рыжие волосы и карие глаза. В день пропажи была одета в черную кофту, светлые джинсы и черные ботинки. Местные власти уже обратились к населению с просьбой о помощи в поисках пропавшей. Любая информация о ее местонахождении может быть передана в дежурную часть отдела полиции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/karmadm