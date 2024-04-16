В Уфе странный мужчина преследовал в подъезде школьницу

10:24, 16 апр 2024

Шокирующие кадры нападений всколыхнули Уфу - по городу разошлись сообщения о преследовании неизвестным мужчиной женщин и девочек в подъездах.

Согласно информации из телеграм-каналов, вечером в понедельник неизвестный мужчина заходил в подъезды многоквартирных домов и преследовал женщин и девочек. Очевидцы рассказывают, что он подходил к жертвам, а затем слышались пронзительные крики, после чего нападавший выбегал прочь. Известно о двух таких инцидентах - на улицах Интернациональной и Плеханова.

В первом случае женщина-очевидец спугнула злоумышленника своим появлением. Она догнала его и сняла на видео лицо преследователя. Как заявляют свидетели, спустя полчаса он напал повторно - на этот раз его жертва также подняла крик в подъезде, а затем нападавший сбежал.

Правоохранительные органы начали оперативные мероприятия по розыску и задержанию подозреваемого. Пресс-службы МВД и СК РБ подтвердили факты инцидентов и сообщили, что ведут расследование, чтобы установить личность злоумышленника и выяснить мотивы преступлений. Жителям Уфы настоятельно рекомендуют соблюдать бдительность и избегать возможных контактов с подозрительными незнакомцами.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети