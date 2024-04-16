Уровень воды в реках Уфы продолжает расти: подтоплены новые территории

17:26, 16 апр 2024

В Уфе за сутки уровень воды в реках вновь повысился. По данным МЧС города на утро 16 апреля, в реке Белой он достиг 550 см, в реке Уфе – 474 см, а в реке Дёме – 583 см.

Ситуация с подтоплениями остается под контролем экстренных служб. В Демском и Кировском районах города под водой остаются три участка дорог, а также территории двух СНТ в Демском районе.

В Кировском районе появился новый очаг подтопления: вода затопила дорогу, ведущую к базе отдыха "Восток". Там проживают два человека, детей и людей с ограниченными возможностями здоровья нет. От эвакуации они отказались.

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Автор: Вадим Рудаков