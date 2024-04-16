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В Уфе 18 дней ведутся поиски пропавших детей

В Уфе 18 дней ведутся поиски пропавших детей

20:41, 16 апр 2024

Уже 18 дней подряд ведутся поиски двух школьников, Павла Паличева и Дамира Адигамова, пропавших без вести в Уфе. Спасатели, не теряя надежды, обследовали 81 километр акватории и береговой линии реки Белой, но, к сожалению, поиски пока не увенчались успехом.

30 марта родители мальчиков обратились в полицию, сообщив, что их сыновья не вернулись домой с прогулки. Они отправились гулять в район оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева. В ходе поисковых работ, развернутых в лесной зоне и районе 6-й пристани Уфы, спасатели обнаружили портфели, принадлежащие пропавшим школьникам. Позже на берегу реки Белой был найден сапог одного из них.

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К поисковым работам подключены водолазы, сотрудники полиции, а также волонтеры. Проводится тщательное обследование прибрежной территории и акватории реки.

Родные и близкие пропавших без вести подростков не теряют надежды и просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Павла и Дамира, сообщить об этом в полицию или поисково-спасательные службы.

Любая информация, даже самая незначительная, может помочь в поиске мальчиков.

Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфа происшествия поиск
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