В Башкирии легковушка на бешеной скорости сбила девочку на «зебре»

22:30, 16 апр 2024

В башкирском городе Нефтекамске произошло жуткое ДТП: 23-летний водитель на высокой скорости сбил 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Происшествие случилось около 9 часов вечера на улице Ленина.

На кадрах, запечатлевших трагический момент, видно, как два подростка пересекают дорогу. Внезапно, на огромной скорости, на них мчится автомобиль «ВАЗ-2114». Один из подростков, восьмиклассница, не успевает среагировать и попадает под удар. Второй ребенок чудом избегает столкновения.

Пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту. Назначены экспертизы, которые помогут установить все обстоятельства происшествия.

Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео