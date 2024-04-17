Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе директор школы спасла от изнасилования школьницу

В Уфе директор школы спасла от изнасилования школьницу

09:23, 17 апр 2024

Когда на улицах Уфы разворачиваются драматические события, порой обычные люди становятся героями дня, демонстрируя свою смелость и решительность. Именно такой случай произошел на днях в одном из районов города, когда директор гимназии № 86 Светлана Михеева предотвратив нападение бездомного мужчины на 11-летнюю девочку.

В Уфе странный мужчина преследовал в подъезде школьницу

Читайте также:

В Уфе странный мужчина преследовал в подъезде школьницу

По словам Михеевой, она случайно оказалась рядом, когда услышала истошные крики ребенка. Не задумываясь, она устремилась вперед, чтобы защитить юную жертву.
«Если кто-то кричит, то я не могу стоять в стороне», — объясняет директриса, для которой безопасность детей является абсолютным приоритетом.

Гимназия № 86, которой руководит Светлана Михеева, считается одним из самых престижных учебных заведений в Черниковке. Здесь особое внимание уделяется углубленному изучению иностранных языков.

Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия
Читайте также

В Уфе мужчина средь белого дня изнасиловал 12-летнюю школьницу
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина средь белого дня изнасиловал 12-летнюю школьницу
В Сибае проходит военно-патриотическая игра «Зарница»
Образование в Башкирии
В Сибае проходит военно-патриотическая игра «Зарница»
В Стерлитамаке за охрану учебных заведений родители школьников платят из своего кармана
Общество в Башкирии
В Стерлитамаке за охрану учебных заведений родители школьников платят из своего кармана
Задержана генеральный директор компании-собственника здания ТЦ в Кемерове
Общество в Башкирии / Человек и закон в Башкирии
Задержана генеральный директор компании-собственника здания ТЦ в Кемерове


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok