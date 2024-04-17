В Уфе директор школы спасла от изнасилования школьницу
09:23, 17 апр 2024
Когда на улицах Уфы разворачиваются драматические события, порой обычные люди становятся героями дня, демонстрируя свою смелость и решительность. Именно такой случай произошел на днях в одном из районов города, когда директор гимназии № 86 Светлана Михеева предотвратив нападение бездомного мужчины на 11-летнюю девочку.
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По словам Михеевой, она случайно оказалась рядом, когда услышала истошные крики ребенка. Не задумываясь, она устремилась вперед, чтобы защитить юную жертву.
«Если кто-то кричит, то я не могу стоять в стороне», — объясняет директриса, для которой безопасность детей является абсолютным приоритетом.
Гимназия № 86, которой руководит Светлана Михеева, считается одним из самых престижных учебных заведений в Черниковке. Здесь особое внимание уделяется углубленному изучению иностранных языков.
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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