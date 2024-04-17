В Уфе директор школы спасла от изнасилования школьницу

09:23, 17 апр 2024

Когда на улицах Уфы разворачиваются драматические события, порой обычные люди становятся героями дня, демонстрируя свою смелость и решительность. Именно такой случай произошел на днях в одном из районов города, когда директор гимназии № 86 Светлана Михеева предотвратив нападение бездомного мужчины на 11-летнюю девочку.

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«Если кто-то кричит, то я не могу стоять в стороне», — объясняет директриса, для которой безопасность детей является абсолютным приоритетом.

По словам Михеевой, она случайно оказалась рядом, когда услышала истошные крики ребенка. Не задумываясь, она устремилась вперед, чтобы защитить юную жертву.

Гимназия № 86, которой руководит Светлана Михеева, считается одним из самых престижных учебных заведений в Черниковке. Здесь особое внимание уделяется углубленному изучению иностранных языков.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети