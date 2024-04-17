В Мишкинском районе Башкирии муж раздробил жене молотком голову

21:39, 17 апр 2024

В Мишкинском районе Республики Башкортостан произошло жестокое убийство. 64-летний мужчина в припадке ярости буквально раздробил голову своей жены тяжелым молотком.

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По данным следствия, ссора вспыхнула между супругами в вечернее время 30 марта. В ходе перепалки разъяренный мужчина схватил ближайший подручный предмет - молоток - и обрушил его на голову своей жены, нанеся не менее девяти ударов. Женщина получила множественные травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы. Несмотря на все усилия медиков, 12 апреля она скончалась, так и не приходя в сознание.

Бирский межрайонный суд заключил подозреваемого под стражу сроком на два месяца. Сам обвиняемый в убийстве мужчина и его адвокат не стали возражать против этой меры пресечения, понимая тяжесть предъявленных обвинений.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru