19 дней без результата: поиски пропавших в Уфе мальчиков на грани срыва из-за нехватки добровольцев
22:02, 17 апр 2024
Вот уже больше двух недель уфимские спасатели и волонтеры ведут напряженные поиски 14-летнего Дамира и 13-летнего Павла, которые загадочно исчезли в конце марта.
Николай Сынковский, региональный представитель волонтерского отряда «ЛизаАлерт» в Башкирии, поделился с последними подробностями расследования.
По его словам, за 19 дней напряженных поисков работы по берегу и акватории реки Белой охватили огромную территорию вплоть до Благовещенска. Однако число добровольцев, готовых присоединиться к операции, существенно сократилось — если в первые дни их было до 40 человек, то сейчас в лучшем случае приходят около десяти.
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Помимо местных волонтеров, к операции подключились опытные поисковики из других регионов — Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. Так, группа из северной столицы прибыла со специальным оборудованием, включая эхолоты и подводные дроны, и работает непосредственно на воде в тесном взаимодействии с региональными спасательными службами.
По словам Сынковского, организаторы поисков рассматривают различные форматы работы, в том числе возможный переход к «автономным» выездам небольших групп волонтеров в определенные дни. Это связано с общим накоплением усталости у добровольцев, многие из которых в первые дни работали практически круглосуточно.
Тем не менее, Сынковский заверил, что поиски будут продолжены, несмотря на все трудности. Он выразил надежду, что неравнодушные люди присоединятся к операции, и вместе они обязательно найдут пропавших мальчиков живыми.