При пожаре в частном доме в Башкирии сильно обгорел мужчина
10:14, 18 апр 2024
Накануне вечером в одном из домов на 1-м переулке Раздольной в селе Кушнаренково Кушнаренковского района Башкирии вспыхнул сильный пожар, который уничтожил бревенчатую постройку и нанес серьезные травмы местному жителю. Борьба за его жизнь продолжается в одной из уфимских больниц.
Пожарные МЧС РФ прибыли на место происшествия и в течение 45 минут сумели ликвидировать открытое пламя. Однако к этому времени 27-летний мужчина, проживавший в доме, уже получил сильнейшие ожоги. Пострадавшего с обширными поражениями I и II степени на 55% поверхности тела, включая голову, шею, туловище и конечности, немедленно доставили в 18-ю больницу Уфы. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
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Предварительные выводы дознавателей МЧС указывают, что пожар мог возникнуть из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования в доме. Соседи, услышавшие хлопок и грохот посуды, тут же вызвали экстренные службы. Сейчас расследование инцидента продолжается, чтобы установить точные причины трагедии.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС по РБ
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