Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

При пожаре в частном доме в Башкирии сильно обгорел мужчина

При пожаре в частном доме в Башкирии сильно обгорел мужчина

10:14, 18 апр 2024

Накануне вечером в одном из домов на 1-м переулке Раздольной в селе Кушнаренково Кушнаренковского района Башкирии вспыхнул сильный пожар, который уничтожил бревенчатую постройку и нанес серьезные травмы местному жителю. Борьба за его жизнь продолжается в одной из уфимских больниц.

Пожарные МЧС РФ прибыли на место происшествия и в течение 45 минут сумели ликвидировать открытое пламя. Однако к этому времени 27-летний мужчина, проживавший в доме, уже получил сильнейшие ожоги. Пострадавшего с обширными поражениями I и II степени на 55% поверхности тела, включая голову, шею, туловище и конечности, немедленно доставили в 18-ю больницу Уфы. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
В Аскинском районе Башкирии загорелась мечеть

Читайте также:

В Аскинском районе Башкирии загорелась мечеть

Предварительные выводы дознавателей МЧС указывают, что пожар мог возникнуть из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования в доме. Соседи, услышавшие хлопок и грохот посуды, тут же вызвали экстренные службы. Сейчас расследование инцидента продолжается, чтобы установить точные причины трагедии.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар
Читайте также

Житель Башкирии получил серьезные ожоги в пожаре в частном доме
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии получил серьезные ожоги в пожаре в частном доме
Пожар в Башкирии унес жизнь женщины, мужчина госпитализирован с ожогами
Происшествия в Башкирии
Пожар в Башкирии унес жизнь женщины, мужчина госпитализирован с ожогами
В Уфе при пожаре в жилом доме обгорел мужчина
Происшествия в Башкирии
В Уфе при пожаре в жилом доме обгорел мужчина
В Башкирии в ходе тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тело 45-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в ходе тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тело 45-летнего мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok