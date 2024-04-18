Многодетная семья из Башкирии лишилась дома в результате пожара

10:40, 18 апр 2024

Вечером 17 апреля в селе Зитембяк Дюртюлинского района Башкирии вспыхнул пожар, который оставил без крова многодетную семью. К счастью, никто не пострадал, но дом и все имущество семьи были уничтожены огнем.

В тот роковой вечер дома находились двое детей, а их мать и еще двое детей были на улице. Именно бдительность матери, почувствовавшей неладное, спасла жизни всех членов семьи. Зайдя в дом, она обнаружила огонь, уже охвативший веранду, стены и потолок. Не теряя времени, она забрала детей и эвакуировалась на улицу. Как позже рассказала многодетная мать, установленный в доме пожарный извещатель сработал вовремя, предупредив о возгорании и помогая ориентироваться в первые минуты пожара.

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Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали открытое горение в течение 30 минут. К счастью, никто из людей не пострадал.

Предположительной причиной пожара стала неисправность электропроводки. В доме проживала семья с четырьмя детьми 2011, 2017, 2020 и 2022 годов рождения.

Сейчас погорельцы вынуждены ютиться у родственников.

Автор: Алия Карачурина

Фото: МЧС по РБ