Жительница Уфы жестоко убила новую знакомую

11:33, 18 апр 2024

В столице Башкирии произошло шокирующее убийство. 39-летняя уфимка хладнокровно расправилась с 62-летней жительницей Иглино, с которой познакомилась всего несколько часов назад.

8 апреля две женщины случайно встретились на остановке общественного транспорта "Стадион имени Н. Гастелло". Сельчанка пригласила новую знакомую к себе в гости. Казалось бы, ничто не предвещало беды.

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В гостях у радушной хозяйки женщины распили спиртные напитки. Однако застолье обернулось ссорой, которая переросла в рукоприкладство. Охваченная яростью, уфимка схватила нож и нанесла два удара в шею своей новой знакомой.

Затем злоумышленница забрала у убитой банковскую карту и мобильный телефон, после чего скрылась с места преступления, вернувшись в Уфу.

Следственным органам не потребовалось много времени, чтобы установить личность подозреваемой. Запись с камеры видеонаблюдения одного из магазинов Черниковки, где злоумышленница расплачивалась похищенной картой, стала неопровержимым доказательством ее вины.

39-летней уфимке предъявлено обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас она находится под стражей, ожидая суда.

Автор: Алия Карачурина