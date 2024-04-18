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Собака грустно смотрела на тело своей хозяйки: в Башкирии прогулка женщины по льду завершилась трагедией

Собака грустно смотрела на тело своей хозяйки: в Башкирии прогулка женщины по льду завершилась трагедией

11:41, 18 апр 2024

Ранним утром жительница Белорецка решила прогуляться со своим четвероногим другом по замерзшему городскому пруду. Однако их безобидная прогулка обернулась настоящей трагедией, о которой сегодня сообщили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Согласно полученной информации, в службу экстренного вызова 112 поступил сигнал о том, что человек провалился под лед на городском пруду. На место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили в воде собаку хозяйки. Им удалось извлечь животное из полыньи, но, к сожалению, 47-летняя женщина не смогла спастись и утонула. Ее тело было найдено под водой.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецк происшествия
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