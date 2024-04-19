На въезде в Уфу легковая столкнулась с поливальным КАМАЗом: 5 человек погибли и 2 пострадали

09:04, 19 апр 2024

На 1-м километре федеральной автодороги Р-240 в Башкирии произошла страшная авария, унесшая жизни пятерых молодых людей. Легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовой поливомоечной машиной КамАЗ.

На место происшествия прибыли спасатели Управления гражданской защиты Уфы, сотрудники МЧС России, ГИБДД и бригада скорой помощи. К сожалению, 3 парня и 2 девушки погибли на месте происшествия. Еще одного парня и девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу № 22. Водитель поливомоечной машины не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 21-летняя девушка находится в крайне тяжелом состоянии в нейрореанимации. Состояние 22-летнего парня, также пострадавшего в аварии, оценивается как стабильное, он находится в отделении нейрохирургии.

Спасатели деблокировали тела погибших из покореженного ВАЗа.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и спецслужб координирует прокурор Уфы Сергей Воронов.

- Прокуратура взяла под контроль ход расследования ДТП, - сообщили в ведомстве. - Мы установим все обстоятельства аварии и примем необходимые процессуальные решения. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства при организации дорожого движения на данном участке автодороги.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГИБДД по РБ