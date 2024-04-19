Парень в хирургии, девушка в реанимации: кто выжил в жутком ДТП в Уфе и в каком они состоянии

10:49, 19 апр 2024

В Уфе произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых молодых людей.

На выезде из города, на 1-м километре Оренбургского тракта, легковой автомобиль ВАЗ-2115 на полной скорости врезался в поливальную машину КамАЗ, принадлежащую городским жилищно-коммунальным службам.

В салоне отечественной "легковушки" находились семеро друзей. Для пятерых из них эта поездка стала последней - они скончались на месте от несовместимых с жизнью травм. Деформированный автомобиль превратился в металлический капкан, из которого спасателям пришлось извлекать погибших и пострадавших путем сложной деблокировки.

За рулем „ВАЗ-2115“ находился Ильфат Ф., 2002 года рождения. На пассажирских местах были Владимир К. и Владислав Б, их возраст уточняется. Личности двух погибших девушек пока не установлены. Двум оставшимся в живых молодым людям, 21-летнему Алексею А. и его ровеснице Регине Я., потребовалась срочная госпитализация. На данный момент состояние девушки оценивается как критическое - она находится в нейрореанимационном отделении с острым нарушением мозгового кровообращения. Парень получил менее тяжелые травмы и помещен в отделение нейрохирургии со стабильными показателями.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГИБДД по РБ