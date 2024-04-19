Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Парень в хирургии, девушка в реанимации: кто выжил в жутком ДТП в Уфе и в каком они состоянии

Парень в хирургии, девушка в реанимации: кто выжил в жутком ДТП в Уфе и в каком они состоянии

10:49, 19 апр 2024

В Уфе произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых молодых людей.

На выезде из города, на 1-м километре Оренбургского тракта, легковой автомобиль ВАЗ-2115 на полной скорости врезался в поливальную машину КамАЗ, принадлежащую городским жилищно-коммунальным службам.

В салоне отечественной "легковушки" находились семеро друзей. Для пятерых из них эта поездка стала последней - они скончались на месте от несовместимых с жизнью травм. Деформированный автомобиль превратился в металлический капкан, из которого спасателям пришлось извлекать погибших и пострадавших путем сложной деблокировки.

На въезде в Уфу легковая столкнулась с поливальным КАМАЗом: 5 человек погибли и 2 пострадали

Читайте также:

На въезде в Уфу легковая столкнулась с поливальным КАМАЗом: 5 человек погибли и 2 пострадали

За рулем „ВАЗ-2115“ находился Ильфат Ф., 2002 года рождения. На пассажирских местах были Владимир К. и Владислав Б, их возраст уточняется. Личности двух погибших девушек пока не установлены. Двум оставшимся в живых молодым людям, 21-летнему Алексею А. и его ровеснице Регине Я., потребовалась срочная госпитализация. На данный момент состояние девушки оценивается как критическое - она находится в нейрореанимационном отделении с острым нарушением мозгового кровообращения. Парень получил менее тяжелые травмы и помещен в отделение нейрохирургии со стабильными показателями.

Автор: Алия Карачурина
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
Читайте также

На въезде в Уфу легковая столкнулась с поливальным КАМАЗом: 5 человек погибли и 2 пострадали
Происшествия в Башкирии
На въезде в Уфу легковая столкнулась с поливальным КАМАЗом: 5 человек погибли и 2 пострадали
В Абзелиловском районе легковое авто влетело под КАМАЗ: двое погибших
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе легковое авто влетело под КАМАЗ: двое погибших
В Уфе два человека погибли в аварии на улице 50 лет Октября
Происшествия в Башкирии
В Уфе два человека погибли в аварии на улице 50 лет Октября
Легковушка против фуры: ДТП на трассе в Башкирии едва не унесло две жизни
Происшествия в Башкирии
Легковушка против фуры: ДТП на трассе в Башкирии едва не унесло две жизни


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok