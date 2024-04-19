«Парень бился в истерике, обнимал девушку»: в Уфе очевидцы рассказали о первых минутах после ДТП с 5 погибшими

11:51, 19 апр 2024

Раннее апрельское утро в Уфе омрачилось ужасной трагедией на одной из оживленных трасс. Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 часов утра на 1 км автодороги «Уфа-Оренбург» и унесло жизни пятерых молодых ребят в возрасте 21-22 года. Еще двое пострадавших были экстренно госпитализированы.

По словам свидетелей, чудовищная авария произошла на их глазах. Движущийся на высокой скорости ВАЗ-2115 с семью молодыми людьми в салоне влетел в поливомоечную машину «КамАЗ», которая в тот момент совершал маневр разворота. Столкновение было настолько сильным, что в салоне легкового автомобиля образовалась страшная смесь из переплетенных тел погибших.

«На заднем сиденье была просто гора трупов, все перемешались в один ком. Двое оставшихся в живых тоже были в критическом состоянии — девушка находилась без сознания, обмякшая, а парень бился в истерике, обнимал ее и горько плакал».

Одна из очевидцев, Олеся, описывает ужасающую картину, которая предстала перед ее глазами:

Эти кадры, по словам Олеси, навсегда отпечатались в ее памяти.

По предварительным данным, в результате жуткого происшествия погибли три молодых парня — Ильфат Ф., Владимир К. и Владислав Б., а также две девушки, личности которых пока не установлены. Каретой скорой помощи 22-летний Алексей А. и 21-летняя Регина Я. были экстренно доставлены в больницу. Врачи оценивают состояние Регины как крайне тяжелое, она находится в нейрореанимации, в то время как Алексей госпитализирован в отделение нейрохирургии и находится в стабильном состоянии.

Причины и обстоятельства смертельной аварии в настоящее время устанавливает следственно-оперативная группа. Водитель поливомоечного «КамАЗа» утверждает, что в момент столкновения он совершал разворот, и внезапно его машину на огромной скорости протаранила «пятнашка». Избежать столкновения было невозможно. Прокурор Сергей Воронов лично координирует работу правоохранителей по расследованию инцидента и оценке организации дорожного движения на данном участке.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГИБДД по РБ