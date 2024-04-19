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Фанат авто и спорта: стал известен хозяин машины, в которой погибли 5 человек в результате ДТП на въезде в Уфу

Фанат авто и спорта: стал известен хозяин машины, в которой погибли 5 человек в результате ДТП на въезде в Уфу

12:04, 19 апр 2024

Ранним утром 19 апреля на одной из оживленных магистралей Уфы произошла страшная автокатастрофа, унесшая жизни пятерых молодых людей. Удар был настолько сильным, что обломки разлетелись на десятки метров, а авто превратилось буквально в лепешку.

По данным Уфа1, ВАЗ-2115 принадлежал 22-летнему Ильфату Ф. из Кармаскалинского района. Автомобиль врезался в поливальную машину при въезде в Уфу. Смертельный исход был практически мгновенным для всех, кто находился в отечественном автомобиле. Среди погибших был и сам недавно демобилизовавшийся из армии Ильфат.
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Родные рассказывают, что парень грезил машинами с малых лет. Его страницы в социальных сетях пестрят фотографиями со спортивными снарядами и стильными тюнингованными авто. Образ жизни молодого человека был типичным для его возраста — учеба в вузе чередовалась с ночными посиделками в клубах за кальяном.

Причины роковой аварии все еще выясняются. Неизвестно, был ли Ильфат за рулем в тот злополучный момент или передал управление одному из своих приятелей. На месте ЧП сейчас работают следователи и спасатели, надеющиеся пролить свет на обстоятельства жуткой трагедии.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГИБДД по РБ, соцсети
Теги: Уфа происшествия аварии
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