Штаб по поиску двух пропавших в Уфе подростков начал работать в другом формате
14:19, 19 апр 2024
В Уфе продолжаются поиски двух пропавших без вести подростков, Павла Паличева и Дамира Адигамова. Несмотря на отсутствие существенных зацепок, представители экстренных служб и волонтеры отряда «ЛизаАлерт» продолжают кропотливую работу, прочесывая акваторию реки Белой и прибрежную территорию.
На двадцатый день поисков силами спасателей управления гражданской защиты, аварийно-спасательной службы и добровольцев была обследована огромная территория — 52 километра водной глади и береговой линии. Однако эти усилия пока не увенчались успехом.
В социальных сетях то и дело муссируются слухи о скором прекращении поисковой операции. Беспокойство вызывает и тот факт, что с начала текущей недели волонтеры перестали оповещать общественность о ходе розыскных мероприятий. Однако руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Гульнара Шайхутдинова развеяла эти домыслы и опасения.
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По словам Шайхутдиновой, поиски продолжаются ежедневно с раннего утра и до наступления темноты. Волонтеры теперь сосредоточились на решении технически сложных задач, требующих высокой квалификации участников. Ввиду масштабного подтопления прибрежных зон, значительные силы брошены на обследование акватории с привлечением плавсредств спасательных служб.
Отсутствие ежедневных сводок объясняется тем, что на данном этапе принципиально новой информации нет, меняются лишь цифры. Однако при любых существенных находках общественность будет незамедлительно оповещена. Добавим, волонтеры полностью обеспечены всем необходимым благодаря неравнодушным гражданам.