Установлены личности погибших и выживших в жутком ДТП в Уфе

15:39, 19 апр 2024

В трагическом дорожно-транспортном происшествии, случившемся ранним утром 19 апреля на выезде из Уфы, погибли пять человек. Катастрофа оборвала жизни группы молодых людей. Обстоятельства трагического инцидента все еще расследуются правоохранительными органами.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2115» Ильфат, родившийся в 2002 году, погиб вместе с четырьмя своими спутниками в результате столкновения с попутным грузовиком «КамАЗ», совершавшим разворот. Двое других пассажиров были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Изучая профили в социальных сетях, становится ясно, что Ильфат увлекался автомобилями, путешествиями и вел активный образ жизни. На его странице размещались фотографии с друзьями, предположительно теми самыми, которые разделили его трагическую участь в тот роковой день.

О личностях других погибших известно немногое. Владислав, Владимир и Алексей, чудом оставшийся в живых, оставили в своих аккаунтах лишь скупые статусы, намекавшие на оптимистический взгляд на жизнь. Личности двух погибших девушек 2005 года рождения, пока остаются неизвестными. Единственная выжившая — 21-летняя Регина, находится в крайне тяжелом состоянии в нейрореанимации.

Правоохранительные органы продолжают расследование причин и обстоятельств ДТП. Откуда и куда направлялась группа молодых людей, в каком состоянии они были — на эти и другие вопросы еще предстоит найти ответы.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети