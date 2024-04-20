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В Уфе пожар унёс жизнь 62-летней женщины

В Уфе пожар унёс жизнь 62-летней женщины

11:31, 20 апр 2024

Вчера вечером в Уфе, в жилом доме в микрорайоне Нижегородка, произошёл пожар, в результате которого погибла женщина.

Огнём была охвачена крыша двухквартирного кирпичного дома. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу МЧС в 19:20. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты.

Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось потушить, однако, к сожалению, спасти одну из жительниц дома не удалось. Погибшей оказалась 62-летняя женщина.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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