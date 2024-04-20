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Спасатели продолжают поиски пропавших в Уфе подростков

Спасатели продолжают поиски пропавших в Уфе подростков

11:55, 20 апр 2024

Уже 21 день длится операция по поиску двух школьников из Уфы, Павла Паличева и Дамира Адигамова, которые бесследно исчезли 30 марта.

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) сообщает, что поиски не прекращаются ни на минуту. 19 апреля к поисковым работам был подключен вертолет Ка-32, который обследовал акваторию реки Белой от Затонского моста до Благовещенска.

В субботу, 21 апреля, спасатели перейдут на катера, чтобы тщательно прочесать акваторию и береговую линию реки.

Силы и средства МЧС, полиции, волонтерских организаций брошены на поиски подростков. Спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме.

Напомним, что Павел Паличев и Дамир Адигамов, 13 и 14 лет соответственно, ушли из дома 30 марта и с тех пор их никто не видел.

Штаб по поиску двух пропавших в Уфе подростков начал работать в другом формате

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия поиск
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