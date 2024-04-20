Спасатели продолжают поиски пропавших в Уфе подростков
11:55, 20 апр 2024
Уже 21 день длится операция по поиску двух школьников из Уфы, Павла Паличева и Дамира Адигамова, которые бесследно исчезли 30 марта.
Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) сообщает, что поиски не прекращаются ни на минуту. 19 апреля к поисковым работам был подключен вертолет Ка-32, который обследовал акваторию реки Белой от Затонского моста до Благовещенска.
В субботу, 21 апреля, спасатели перейдут на катера, чтобы тщательно прочесать акваторию и береговую линию реки.
Силы и средства МЧС, полиции, волонтерских организаций брошены на поиски подростков. Спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме.
Напомним, что Павел Паличев и Дамир Адигамов, 13 и 14 лет соответственно, ушли из дома 30 марта и с тех пор их никто не видел.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе 18 дней ведутся поиски пропавших детей
Происшествия в Башкирии
Родители двух пропавших в Уфе мальчиков опознали найденный в реке сапог
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели нашли в воде обувь одного из пропавших подростков
Происшествия в Башкирии
В Уфе подвели итоги 16-го дня поисков двух пропавших мальчиков