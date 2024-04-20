Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

«Только поженились, дом строили, детей планировали»: жуткое ДТП в Уфе разрушило планы молодой семьи

«Только поженились, дом строили, детей планировали»: жуткое ДТП в Уфе разрушило планы молодой семьи

12:06, 20 апр 2024

В жизни каждого человека есть события, которые разрушают планы и мечты в одночасье. Одно мгновение способно изменить все. Недавняя трагедия, произошедшая на въезде в Уфу, стала печальным тому подтверждением. Страшная авария унесла жизнь 22-летнего Владислава Б., оборвав его счастливый брак и разрушив планы на будущее.

В беседе с Уфа1 вдова погибшего Дарья поделилась подробностями трагической истории. Владислав и его давний друг Ильфат Ф., владелец роковой «Лады», с детства были неразлучны. Они проводили свободное время с двумя другими школьными приятелями — Владимиром К. и Алексеем А. В прошлом году Владислав женился на Дарье, и молодая пара строила радужные планы на будущее.

Со слезами на глазах Дарья описала беззаботные мечты, которые так и не суждено было воплотить.

«Влад был таким добрым и отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь. Мы только поженились, и этим летом должна была быть наша первая годовщина. Начали строить дом, планировали завести детей, как только обустроимся. Но, увы, этим мечтам не суждено сбыться».

Невосполнимая утрата обрушилась не только на молодую вдову, но и на родителей Владислава.
«Родители Влада просто убиты горем, для них это огромная трагедия,» — поделилась Дарья.

Ей самой до сих пор не верится, что ее горячо любимого супруга больше нет в живых.

«Я любила его больше всего на свете,» — со слезами призналась она.

Роковая авария, унесшая жизнь Владислава Б. и еще шестерых молодых людей, произошла утром 19 апреля. Компания из четырех парней и трех девушек на ВАЗ-2115 врезалась в поливальную машину, которая совершала разворот на въезде в Уфу.

Читайте также:

Установлены личности погибших и выживших в жутком ДТП в Уфе

Читайте также:

Установлены личности погибших и выживших в жутком ДТП в Уфе
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Дарья Б., Владислав Б. / vk.com
Теги: Уфа происшествия аварии
Читайте также

На трассе Сургут — Когалым погибла девятилетняя девочка и ее мама из Уфы
Происшествия в Башкирии
На трассе Сургут — Когалым погибла девятилетняя девочка и ее мама из Уфы
В Илишевском районе жертвой встречного обгона стал молодой мужчина
Происшествия в Башкирии
В Илишевском районе жертвой встречного обгона стал молодой мужчина
Радий Хабиров обсудил с пернатым другом планы на 2020 год
Политика в Башкирии
Радий Хабиров обсудил с пернатым другом планы на 2020 год
Башкирия простилась с павшим в ходе СВО Арсеном Зиякаевым
Общество в Башкирии
Башкирия простилась с павшим в ходе СВО Арсеном Зиякаевым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok