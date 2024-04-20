«Только поженились, дом строили, детей планировали»: жуткое ДТП в Уфе разрушило планы молодой семьи
12:06, 20 апр 2024
В жизни каждого человека есть события, которые разрушают планы и мечты в одночасье. Одно мгновение способно изменить все. Недавняя трагедия, произошедшая на въезде в Уфу, стала печальным тому подтверждением. Страшная авария унесла жизнь 22-летнего Владислава Б., оборвав его счастливый брак и разрушив планы на будущее.
В беседе с Уфа1 вдова погибшего Дарья поделилась подробностями трагической истории. Владислав и его давний друг Ильфат Ф., владелец роковой «Лады», с детства были неразлучны. Они проводили свободное время с двумя другими школьными приятелями — Владимиром К. и Алексеем А. В прошлом году Владислав женился на Дарье, и молодая пара строила радужные планы на будущее.
Со слезами на глазах Дарья описала беззаботные мечты, которые так и не суждено было воплотить.
Невосполнимая утрата обрушилась не только на молодую вдову, но и на родителей Владислава.
Ей самой до сих пор не верится, что ее горячо любимого супруга больше нет в живых.
Роковая авария, унесшая жизнь Владислава Б. и еще шестерых молодых людей, произошла утром 19 апреля. Компания из четырех парней и трех девушек на ВАЗ-2115 врезалась в поливальную машину, которая совершала разворот на въезде в Уфу.
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