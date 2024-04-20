«Только поженились, дом строили, детей планировали»: жуткое ДТП в Уфе разрушило планы молодой семьи

12:06, 20 апр 2024

В жизни каждого человека есть события, которые разрушают планы и мечты в одночасье. Одно мгновение способно изменить все. Недавняя трагедия, произошедшая на въезде в Уфу, стала печальным тому подтверждением. Страшная авария унесла жизнь 22-летнего Владислава Б., оборвав его счастливый брак и разрушив планы на будущее.

В беседе с Уфа1 вдова погибшего Дарья поделилась подробностями трагической истории. Владислав и его давний друг Ильфат Ф., владелец роковой «Лады», с детства были неразлучны. Они проводили свободное время с двумя другими школьными приятелями — Владимиром К. и Алексеем А. В прошлом году Владислав женился на Дарье, и молодая пара строила радужные планы на будущее.

Со слезами на глазах Дарья описала беззаботные мечты, которые так и не суждено было воплотить.

«Влад был таким добрым и отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь. Мы только поженились, и этим летом должна была быть наша первая годовщина. Начали строить дом, планировали завести детей, как только обустроимся. Но, увы, этим мечтам не суждено сбыться».

«Родители Влада просто убиты горем, для них это огромная трагедия,» — поделилась Дарья.

Невосполнимая утрата обрушилась не только на молодую вдову, но и на родителей Владислава.

Ей самой до сих пор не верится, что ее горячо любимого супруга больше нет в живых.

«Я любила его больше всего на свете,» — со слезами призналась она.

Роковая авария, унесшая жизнь Владислава Б. и еще шестерых молодых людей, произошла утром 19 апреля. Компания из четырех парней и трех девушек на ВАЗ-2115 врезалась в поливальную машину, которая совершала разворот на въезде в Уфу.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Дарья Б., Владислав Б. / vk.com