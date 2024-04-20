В Башкирии у фермера заживо сгорели 138 животных
12:18, 20 апр 2024
Накануне в населенном пункте Вязовка Бирского района Башкирии произошло ЧП. В огне ангара, где содержались животные, погибли восемьдесят овец, восемь телят и пятьдесят кур.
Хозяин фермы, 54-летний мужчина, в последний момент сумел спасти 20 овец из пылающего строения, но сам получил ожоги руки.
Пламя охватило не только ангар, но и вплотную пристроенные к нему гараж, баню и сарай. Общая площадь пожара составила более 1200 квадратных метров.
На место происшествия выехали специалисты МЧС, а также эксперт испытательной пожарной лаборатории.
Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем, а именно оставленный без присмотра заряжающийся автомобильный аккумулятор.
По теме:
- Многодетная семья из Башкирии лишилась дома в результате пожара
- При пожаре в частном доме в Башкирии сильно обгорел мужчина
- В Аскинском районе Башкирии загорелась мечеть
- В Башкирии в пожаре погиб житель Мелеуза
Читайте также:В Уфе пожар унёс жизнь 62-летней женщины
Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Трагедия в Башкирии: огонь унес жизни 27 животных
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в пожаре погиб мужчина-инвалид
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара погибли 20 овец и три коровы
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в собственном доме