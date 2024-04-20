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В Башкирии у фермера заживо сгорели 138 животных

В Башкирии у фермера заживо сгорели 138 животных

12:18, 20 апр 2024

Накануне в населенном пункте Вязовка Бирского района Башкирии произошло ЧП. В огне ангара, где содержались животные, погибли восемьдесят овец, восемь телят и пятьдесят кур.

Хозяин фермы, 54-летний мужчина, в последний момент сумел спасти 20 овец из пылающего строения, но сам получил ожоги руки.

Пламя охватило не только ангар, но и вплотную пристроенные к нему гараж, баню и сарай. Общая площадь пожара составила более 1200 квадратных метров.

На место происшествия выехали специалисты МЧС, а также эксперт испытательной пожарной лаборатории.

Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем, а именно оставленный без присмотра заряжающийся автомобильный аккумулятор.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирский район происшествия пожар
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