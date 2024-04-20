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Через 2 месяца обеим исполнилось бы по 19 лет: стали известны личности еще 2 жертв смертельной аварии на въезде в Уфу

Через 2 месяца обеим исполнилось бы по 19 лет: стали известны личности еще 2 жертв смертельной аварии на въезде в Уфу

13:25, 20 апр 2024

Жуткая авария, унесшая пять жизней, потрясла Башкирию. Среди погибших в этой трагедии на въезде в Уфу оказались две девушки - 18-летние Анастасия Б. и Диана М.

Близкие Анастасии и Дианы лишь через несколько дней смогли осознать случившееся. Всего пару месяцев отделяло девушек от их 19-летия в июле. Столько планов, надежд и устремлений юности обрушилось в один миг.

Как стало известно Уфа1, Анастасия и Диана ехали в компании четверых молодых людей из Ишимбая, с которыми девушек не связывали явные узы дружбы. 22-летние Ильфат Ф., Владислав Б., Владимир К. и Алексей А. были давними друзьями детства, часто проводившими время вместе. К ним также присоединилась девушка Алексея - Регина.

Причины, по которым эта разновозрастная компания отправилась из Ишимбая в Уфу в ту роковую ночь, пока остаются загадкой. В социальных сетях погибших девушек не найдено никаких намеков на их знакомство с парнями.

Согласно показаниям родственников водителя Ильфата Ф., даже его близкие не знали цель этой поездки. Однако она трагически оборвалась на самом въезде в Уфу 19 апреля. Автомобиль ВАЗ-2115, в котором находилась компания из семи человек, на полном ходу врезался в разворачивающуюся поливочную машину. Сила удара была настолько велика, что пятеро погибли на месте, остальные двое получили тяжелые травмы.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия аварии
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