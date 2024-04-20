Выжившими в аварии с поливочным КАМАЗом оказалась пара возлюбленных
13:33, 20 апр 2024
Жуткая авария, унесшая жизни пятерых человек на въезде в Уфу, потрясла республику. Среди обломков искореженного автомобиля медики обнаружили двух выживших - Алексея А. и Регину Р. Сейчас врачи ведут отчаянную битву за их жизни.
Утром 19 апреля на одной из оживленных трасс столицы Башкирии произошло страшное ДТП. Отечественная легковушка ВАЗ-2115, забитая людьми как селедка в бочке, на полном ходу врезалась в разворачивающуюся поливочную машину. От сильнейшего удара автомобиль буквально разлетелся на куски, превратившись в груду металлолома.
Согласно официальным данным, в салоне вазовской "пятерки" находились сразу семь человек, большинство из которых погибли на месте. Однако двоим - Алексею А. и Регине Р., жителям Ишимбая, каким-то чудом удалось выжить. Их в критическом состоянии доставили в республиканскую больницу.
На данный момент, как сообщают в Минздраве Башкирии, состояние молодых людей остается крайне тяжелым. Алексей находится в нейрохирургическом отделении с травмами средней тяжести, врачи оценивают его состояние как стабильное. Однако Регине гораздо хуже - девушку пришлось перевести в отделение нейрореанимации. Медики сражаются за ее жизнь в буквальном смысле слова.
По информации республиканской Госавтоинспекции, непосредственным виновником кровавой трагедии стал 22-летний владелец злополучного ВАЗа Ильфат Ф. Молодой человек не имел права управления транспортным средством, при этом к нему уже неоднократно применялись административные санкции - однако, увы, должного эффекта они не возымели. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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