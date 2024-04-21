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Под Уфой в пожаре погиб 55-летний мужчина

Под Уфой в пожаре погиб 55-летний мужчина

11:04, 21 апр 2024

В ночь на воскресенье, 21 апреля, в населенном пункте Булгаково под Уфой произошел пожар, унесший жизнь 55-летнего мужчины. ЧП случилось в квартире одного из домов на улице Дорожной.

Как сообщает МЧС республики, огнеборцы, прибывшие на место происшествия, обнаружили внутри охваченного пламенем жилого помещения мужчину без признаков жизни. Спасти его, к сожалению, не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфимский район происшествия пожар
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