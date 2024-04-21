В Уфе объявили сбор добровольцев для поисков двух пропавших подростков

11:11, 21 апр 2024

Поисковый отряд «Лиза Алерт» организует масштабный сбор волонтеров в столице Башкирии. Сегодня в 10 утра неравнодушных жителей Уфы ждут по адресу: ул. Шафиева, 12/2, для участия в поисках двух несовершеннолетних — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Вход на территорию штаба осуществляется с улицы Шафиева, напротив жилого комплекса «Шервуд», затем требуется следовать указателям.

Координационный центр можно найти по координатам: 54.763860, 55.998624. Добровольцы должны прибыть экипированными соответствующим образом для работы в лесной местности, имея при себе непромокаемую обувь, заряженные мобильные устройства, запас воды и легкую снедь. Специалисты рекомендуют также применять средства от насекомых и солнечных ожогов.

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В первую очередь усилия будут сосредоточены на тщательном обследовании прибрежных территорий в зоне разлива рек после недавнего паводка. Поисковые группы будут направляться на участки до 17:00.

Напомним, что вечером 30 марта два школьника — Павел и Дамир — отправились гулять в лес вблизи улицы Шафиева, но так и не вернулись домой. На следующий день спасатели обнаружили на берегу их оставленные рюкзаки. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. А 2 апреля во время поисковой операции был найден сапог, предположительно принадлежавший одному из пропавших юношей. На минувшей неделе глава Башкортостана Радий Хабиров лично поручил продолжать активные розыскные мероприятия. Для эффективного обследования акватории требуется подводный эхолот.

Любую информацию, которая может способствовать скорейшему обнаружению Павла и Дамира, просьба срочно сообщать по телефонам экстренных служб: 102 или 112.

Автор: Вадим Рудаков