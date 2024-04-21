В Уфе в массовой аварии с участием 10 машин и автобуса пострадали 3 человека

11:31, 21 апр 2024

Крупная авария парализовала улицу Седова в Уфе накануне днем. Общее количество транспортных средств, вовлеченных в массовое столкновение, превысило десять единиц. Три человека получили травмы различной степени тяжести, им была оперативно оказана медицинская помощь.

Согласно предварительным данным сотрудников ГИБДД, зафиксировавших инцидент, стихийная авария развернулась стремительно. За рулем микроавтобуса Ford Transit находился 62-летний мужчина. На перекрестке напротив торгового центра "Парус" на транспортном средстве технически отказали тормоза при попытке затормозить на красный сигнал светофора.

В попытке предотвратить столкновение с движущимся встречным потоком автомобилей, водитель микроавтобуса был вынужден совершить рискованный маневр – выехать на встречную полосу. Однако избежать аварийной ситуации не удалось. Сперва Ford Transit столкнулся с одним легковым автомобилем, от мощного удара его отбросило на соседнюю полосу, где произошло новое столкновение уже с другим транспортным средством.

На этом цепная реакция не завершилась. Инерция аварийной ситуации вовлекла в происшествие еще как минимум восемь машин, которые по очереди одна за другой присоединились к многочисленным столкновениям на проезжей части. Итогом стали разбитые вдребезги десять легковых автомобилей различных марок и моделей, а также пострадавший Ford Transit.

Уточняется, что микроавтобус двигался по маршруту на техническое обслуживание, в его салоне отсутствовали пассажиры. На место оперативно прибыли экстренные службы, включая сотрудников ГИБДД. Обстоятельства и причины произошедшего продолжают выясняться.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ