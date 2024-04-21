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В Башкирии в аварию попал автобус с пассажирами

В Башкирии в аварию попал автобус с пассажирами

11:37, 21 апр 2024

Вчера на трассе Уфа-Чишмы в Чишминском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате происшествия травмы получила 17-летняя девушка.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны Уфы в направлении поселка Чишмы, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ Вектор», который следовал по своему маршруту.

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В момент аварии в автобусе находились 24 человека. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Однако травмы получила 17-летняя пассажирка легкового автомобиля. Девушка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье и не пристегнутая ремнем безопасности, была госпитализирована с места происшествия.

Оба водителя транспортных средств в момент ДТП были трезвы. Это подтвердило медицинское освидетельствование.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего дорожного происшествия.

Автор: Алия Карачурина
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чишминский район происшествия аварии
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