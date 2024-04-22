В Уфе свернули штаб по поиску двоих пропавших подростков

09:04, 22 апр 2024

Как сообщает волонтерский отряд «ЛизаАлерт», с 22 апреля основной штаб по координации поисков двух пропавших в Уфе подростков будет свернут, однако усилия по розыску школьников не прекратятся.

Изменение формата поисковой операции вызвано необходимостью перегруппировки сил и ресурсов. Вместо ежедневных рейдов, отряды добровольцев будут высылаться на задания по более гибкому графику, сосредоточив внимание на наиболее перспективных районах.

Основные усилия в ближайшее время будут сконцентрированы на прибрежных зонах и акватории местных водоемов. Волонтеры продолжат тщательно осматривать береговые линии и использовать оптические приборы для обследования водной поверхности.

Крупные профильные службы также участвуют в поисковой операции, объединяя ресурсы и экспертизу. Спасатели МЧС России с катерами, городское Управление гражданской защиты и Аварийно-спасательная служба на моторных лодках патрулируют водные артерии. Ранее к поискам присоединялось даже судно Бельского речного пароходства, оснащенное гидролокатором бокового обзора.

Несмотря на усилия и привлечение лучших сил, пропавшие подростки пока не найдены.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: Лиза Алерт