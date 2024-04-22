Выживший в ДТП о водителе КАМАЗа: «Пусть выплачивает компенсацию погибшим»

09:14, 22 апр 2024

На трассе Уфа-Оренбург произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек. Среди выживших — Алексей, жених пострадавшей девушки Регины. Сейчас он находится в нейрохирургии больницы № 22, в подавленном состоянии и с травмой головы, но с тревогой в глазах за здоровье любимой, которая борется за жизнь в той же больнице.

«Я не хочу его видеть», — говорит Алексей о водителе грузовика. «Если его признают виновным, пусть компенсирует семьям погибших их горе».

Алексей с трудом вспоминает события того рокового дня — он получил ушиб головного мозга. Но один момент он помнит отчетливо: резкий маневр водителя «КамАЗа», из-за которого их автомобиль на полной скорости врезался в спецмашину.

Водителю поливомоечной машины грозит до 9 лет лишения свободы. Следствие полагает, что он не убедился в безопасности маневра, прежде чем выезжать на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Данные с камер видеонаблюдения показали, что водитель «КамАЗа» проехал 293 метра от места разворота до места ДТП всего за 9 секунд. Это означает, что его скорость превышала 117 км/ч.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети