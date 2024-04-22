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В Башкирии брат надругался над малолетней сестрой

В Башкирии брат надругался над малолетней сестрой

09:43, 22 апр 2024

В Башкирии Бижбулякский межрайонный суд постановил арестовать несовершеннолетнего жителя республики на два месяца по обвинению в особо тяжком преступлении сексуального характера против малолетней сестры.

В период с 22 по 25 февраля подросток, зная о беспомощном состоянии девочки, не достигшей 12-летнего возраста, преднамеренно совершил против ее воли и желания ряд насильственных действий сексуального характера. Используя свое физическое и психическое превосходство, он неоднократно удовлетворял свою половую страсть, грубо нарушая права ребенка.

Следствие квалифицировало преступные действия обвиняемого по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ. В случае признания вины, ему может грозить лишение свободы вплоть до 20 лет за насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

На данный момент судебное постановление об аресте не вступило в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Бижбулякский район происшествия
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