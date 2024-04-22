В Уфе 30-летний пациент нейрохирургического отделения покончил с собой
14:40, 22 апр 2024
22 апреля в стенах больницы №21 в Уфе произошла шокирующая трагедия: 30-летний пациент нейрохирургического отделения покончил с собой.
Как сообщили в Минздраве Башкирии, ЧП произошло около 10 часов утра. О случившемся незамедлительно был извещен отдел полиции. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, ведущая расследование инцидента.
Причины, побудившие пациента к столь отчаянному шагу, пока не установлены. Известно лишь, что он проходил лечение в нейрохирургическом отделении.
Следственный комитет Башкирии также проводит проверку по данному факту.
Автор: Семен Подгорный
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