В РДКБ Уфы на операционном столе от шока погибла новорождённая девочка

15:21, 22 апр 2024

В Республиканской детской клинической больнице Уфы произошла трагедия, унесшая жизнь новорожденного младенца. Малышка, появившаяся на свет раньше срока, мужественно боролась за жизнь, но судьба распорядилась иначе.

Ребенок стал долгожданным первенцем для семьи. В январе, на 25-й неделе беременности, у матери преждевременно отошли околоплодные воды. Экстренное кесарево сечение в перинатальном центре позволило извлечь крохотную девочку весом всего 490 граммов. После выхаживания в отделении патологии новорожденных и набора веса малютку перевели в РДКБ.

Однако при рождении у нее диагностировали патологию – сращенные веки, не позволявшие открыть глазки. Требовалась операция. Трагически, именно во время хирургического вмешательства сердечко крохи перестало биться. По предварительным данным судмедэкспертизы, причиной смерти стал шок, вызванный ингаляционной анестезией.

Правозащитник Дмитрий Черкасов, представляющий интересы родителей, утверждает, что результаты экспертизы свидетельствуют о врачебной ошибке. Ранее в Министерстве здравоохранения отрицали, что младенец скончался на операционном столе.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить следствию. Остается лишь сочувствовать безутешному горю матери и отца, потерявших свою крохотную дочурку.

Автор: Вадим Рудаков