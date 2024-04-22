В Башкирии спасли жизнь мужчине с отверткой в голове

15:34, 22 апр 2024

В городе Кумертау разыгралась драма, достойная пера Стивена Кинга. Обычная ссора между мужчинами вдруг приобрела зловещий оборот, когда один из них воткнул отвертку в голову оппонента. Жизнь пострадавшего повисла на волоске, а местным врачам предстояло вступить в напряженную схватку со временем и смертельной угрозой.

Согласно словам Айрата Рахматуллина, главы Министерства здравоохранения республики, состояние пациента расценивалось как крайне тяжелое. Результаты компьютерной томографии вызвали настоящий шок: отвертка пробила мозжечок, пройдя в опасной близости от крупных сосудов, снабжающих кровью жизненно важные отделы головного мозга. Ситуация требовала предельной концентрации и мастерства хирургов.

Не теряя драгоценного времени, медики приступили к рискованной операции. Путем резекционной трепанации черепа они смогли добраться до инородного предмета и аккуратно извлечь застрявшую в мозге отвертку. Каждый миллиметр на этом пути таил смертельную опасность, но виртуозное мастерство врачей позволило совершить настоящий подвиг.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Айрата Рахматуллина