Под Уфой влиятельный бизнесмен подрался с подростками

15:42, 22 апр 2024

В одном из районов Башкирии разгорается скандал, связанный с применением физической силы представителями влиятельной местной семьи по отношению к группе подростков. Инцидент, произошедший в ночное время на улицах села Иглино, сопровождался драками, оскорблениями и угрозами в адрес молодых людей.

По свидетельствам очевидцев, все началось с того, что компания молодежи подверглась нападению со стороны нескольких взрослых мужчин. Один из нападавших, находившийся в автомобиле, отдал прямой приказ ударить парня, после чего тот упал на землю. Завязалась потасовка, события развивались стремительно на фоне криков и возгласов участников конфликта.

Как утверждает девушка, ставшая свидетелем инцидента, ее компанию сначала подрезал внедорожник, из которого вышли агрессивно настроенные люди. По ее словам, они принялись избивать ее парня Егора, а когда она попыталась вмешаться, то получила пощечину. Более того, участники конфликта угрожали молодым людям расправой, ссылаясь на связи с влиятельными лицами.

В центре событий оказалась семья местного предпринимателя Рауфа Габдуллина, занимающегося строительным бизнесом и лесопереработкой. По данным из открытых источников, Габдуллин является председателем лесопромышленной ассоциации района, а его компании периодически сталкивались с налоговыми проблемами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео