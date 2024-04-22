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Спасатели подвели очередные итоги поиска двух пропавших в Уфе подростков

Спасатели подвели очередные итоги поиска двух пропавших в Уфе подростков

21:49, 22 апр 2024

Неожиданное исчезновение 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова, произошедшее 30 марта в Уфе, по-прежнему держит в напряжении город и всю республику. Несмотря на упорные усилия сотен добровольцев и профессиональных спасателей, местонахождение двух юных друзей неизвестно.

В минувшие выходные спасатели Управления гражданской защиты Уфы и Центра по проведению спасательных операций АСС Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям предприняли очередную попытку обследовать берега реки Белой. На протяжении 60 километров они тщательно изучали прибрежную зону, уделяя пристальное внимание участкам с накопившимся речным мусором и древесным топляком. Подобные труднодоступные места считаются наиболее вероятными для обнаружения следов пропавших ребят.

Недавно штаб добровольческого отряда «ЛизаАлерт» свернул централизованные поисковые мероприятия. Однако, как заверили в пресс-службе ведомства, ежедневно будут выезжать автономные группы.

В Уфе свернули штаб по поиску двоих пропавших подростков

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ по Уфе
Теги: Уфа происшествия поиск
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