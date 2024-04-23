В Уфе молодой парень с автоматом устроил опасную езду на BMW

10:05, 23 апр 2024

Накануне жители улицы Набережной в Уфе стали свидетелями необычного зрелища. Молодой человек за рулем черного BMW решил развлечься дрифтом на одной из центральных улиц, придав представлению еще более зрелищный вид, прихватив с собой муляж автоматического оружия.

Судя по видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, экстремал управлял мощным автомобилем в заносах, в то время как из окна высовывалось нечто, отдаленно напоминающее ствол крупнокалиберного оружия. Изображения вызвали переполох среди пользователей интернета, однако стражи порядка оперативно взяли ситуацию под контроль.

Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии по горячим следам задержали нарушителя, личность которого удалось установить благодаря записям с места событий. Им оказался 20-летний местный житель, управлявший автомобилем BMW принадлежащим его отцу. Молодой человек объяснил правоохранителям, что использовал для своих трюков не боевое, а страйкбольное оружие, имитировавшее настоящий автомат.

По словам руководителя республиканской Госавтоинспекции Владимира Севастьянова, в отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов. Ему инкриминируются нарушение правил дорожного движения, а также несоблюдение общественного порядка и тишины в ночное время.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ